СМИ: Афганистан провел спецоперацию против боевиков ИГ* в Пакистане
10:07 01.03.2026
СМИ: Афганистан провел спецоперацию против боевиков ИГ* в Пакистане
Афганские военные провели спецоперацию против боевиков террористической организации "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) в районе долины Тира...
в мире, хайбер-пахтунхва, пакистан, афганистан, исламское государство*, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Хайбер-Пахтунхва, Пакистан, Афганистан, Исламское государство*, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
СМИ: Афганистан провел спецоперацию против боевиков ИГ* в Пакистане

TOLOnews: афганские военные провели спецоперацию против боевиков ИГ в Пакистане

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Афганские военные провели спецоперацию против боевиков террористической организации "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) в районе долины Тира пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus.
По данным канала, в ходе спецоперации убиты 10 боевиков ИГ*. Канал публикует видеоролик, на котором запечатлены фрагменты операции и показано, как афганский снайпер ликвидирует засевших на позициях в горах террористов одного за другим. TОLOnews Plus утверждает, что этот же ролик демонстрировался афганским государственным телеканалом RTA.
Представители движения Талибан - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Афганские власти экстренно закрыли телеканал за поддержку Пакистана
Вчера, 07:52
Тира - горный массив и долина в западно-центральной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенные на афгано-пакистанской границе между Хайберским перевалом и долиной Ханки, к северо-западу от города Кохат. Этот регион населен в основном пуштунскими племенами.
Пакистан неоднократно обвинял Афганистан в том, что террористы укрываются на его территории, откуда совершают трансграничные атаки на Пакистан. Власти Афганистана последовательно отвергали эти утверждения.
Афганские военнослужащие на границе в районе провинции Хост, Афганистан - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Отступать некуда. Жертвами новой войны станут миллионы
28 февраля, 08:00
 
В миреХайбер-ПахтунхваПакистанАфганистанИсламское государство*Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
