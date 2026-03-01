СМИ: Афганистан провел спецоперацию против боевиков ИГ* в Пакистане

По данным канала, в ходе спецоперации убиты 10 боевиков ИГ*. Канал публикует видеоролик, на котором запечатлены фрагменты операции и показано, как афганский снайпер ликвидирует засевших на позициях в горах террористов одного за другим. TОLOnews Plus утверждает, что этот же ролик демонстрировался афганским государственным телеканалом RTA.