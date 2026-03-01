СМИ: Афганистан провел спецоперацию против боевиков ИГ* в Пакистане

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Афганские военные провели спецоперацию против боевиков террористической организации "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) в районе долины Тира пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщает Telegram-канал TOLOnews Plus.
По данным канала, в ходе спецоперации убиты 10 боевиков ИГ*. Канал публикует видеоролик, на котором запечатлены фрагменты операции и показано, как афганский снайпер ликвидирует засевших на позициях в горах террористов одного за другим. TОLOnews Plus утверждает, что этот же ролик демонстрировался афганским государственным телеканалом RTA.
Тира - горный массив и долина в западно-центральной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, расположенные на афгано-пакистанской границе между Хайберским перевалом и долиной Ханки, к северо-западу от города Кохат. Этот регион населен в основном пуштунскими племенами.
Пакистан неоднократно обвинял Афганистан в том, что террористы укрываются на его территории, откуда совершают трансграничные атаки на Пакистан. Власти Афганистана последовательно отвергали эти утверждения.
