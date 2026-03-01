"Не пожалел и детей". Раскрыты детали массового убийства на Урале

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Глеб Подгорский. Забил молотком семерых, забрал ценности и скрылся — больше тридцати лет удавалось скрываться виновнику трагедии, которая потрясла весь Урал в 1990-е. Теперь "амурскому маньяку" грозит срок. О том, как следователи распутывали дело, — в материале РИА Новости.

"На лице отразился ужас"

Днем 5 января 1993 года к супругам Людмиле и Владимиру Ивановым в поселке Чкаловский города Каменск-Уральский приехали родственники и друзья, чтобы помянуть мать хозяйки.

Но дверь никто не открыл. К обеспокоенным гостям вышли соседи и сказали, что в квартире уже несколько дней даже ночью горит свет. Один из жильцов дома, заподозрив неладное, вызвал участкового, а затем по газовой трубе забрался на балкон второго этажа.

« "Через несколько минут мой супруг слез, на его лице отразился весь ужас того, что он увидел. После этого и участковый поднялся, чтобы взглянуть в окно, затем начал звонить начальству. В этот день все и узнали о том, что в квартире были убиты семь человек: вся семья Ивановых и трое их гостей", — давала показания местная жительница.

Прибыли оперативники. На полу в ванной лежали два трупа — 13-летнего Андрея и 12-летней Светланы Ивановых. В комнате и гостиной нашли еще пять тел: самих хозяев — Людмилы и Владимира, их гостей — супругов Виталия и Тамары Гилевых, а также друга семьи Сергея Верзакова. У всех — открытые черепно-мозговые травмы. В квартире обнаружили и окровавленный слесарный молоток.

В комментарии РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по Свердловской области Александр Шульга отметил, что жестокость расправы шокировала даже опытных сотрудников. "Среди других объектов при осмотре нашли окурки папирос и сигарет на лестничной площадке и на балконе. Тогда, в 90-е, в отсутствие ныне широко используемой молекулярно-генетической экспертизы эти вещдоки были малоинформативными. Тем не менее в дальнейшем именно тщательно проведенный осмотр, грамотное изъятие, упаковка и фиксирование вещдоков сыграют ключевую роль в раскрытии этого преступления", — рассказал он.

"Пазл сложился"

Показания родственников помогли следователям установить мотив. В частности, из квартиры исчезли некоторые личные вещи супругов — шапки, свитера, джинсовые брюки. На раковине в кухне лежали снятые с хозяйки и ее гостьи золотые серьги, кольца и цепи. "Преступник, вероятно, в спешке просто забыл с собой прихватить их после того, как смыл с них кровь", — пояснили в пресс-службе управления.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве из корыстных побуждений. Допросили более 120 свидетелей, провели всевозможные экспертизы, практически поминутно установили события, предшествовавшие трагедии, но по горячим следам на убийцу выйти не удалось. Расследование приостановили, и дело затихло на долгие годы.

Все сдвинулось с мертвой точки осенью 2024-го, когда сотрудники регионального управления СКР совместно с криминалистами и представителями уголовного розыска полиции вернулись к резонансному делу. По изъятым вещдокам провели несколько экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую и дактилоскопическую. Генотип подозреваемого совпал с ДНК мужчины, который в 2017-м привлекался за кражу. Специалисты пришли к выводу, что убийца — его родственник.

« "Следователи поняли, что речь идет о сыне, отце или брате этого мужчины. И когда сотрудники поближе с ним познакомились, вышли на Виктора Петриченко из Амурской области, — рассказывает Шульга. — Выяснилось, что в 1993-м были найдены именно его отпечатки. Для сравнения взяли следы папиллярных линий и ладонных поверхностей с места происшествия в Каменске-Уральском и отпечатки, изъятые у Петриченко еще в 1995-м, когда он привлекался к уголовной ответственности в Оренбурге за ношение кастета. Пазл сложился".

"Ждал этого"

В январе 2025 года домой в Белогорск Амурской области к 52-летнему Петриченко нагрянули следователи СК России, сотрудники уголовного розыска и бойцы СОБР. Он жил с женой и сыном. При задержании не сопротивлялся и признался, что "ждал этого момента".

В 90-е вместе с отцом он приезжал из Киргизии в Россию "на заработки" — промышляли воровством. Но были готовы и к более серьезным преступлениям. Тридцать первого декабря 1992 года высматривали очередную жертву на вокзале в Екатеринбурге. Отец куда-то отошел, а Виктор обратил внимание на людей на перроне и решил действовать в одиночку.

Гилевы и их знакомый Сергей Верзаков, жители села Елово Пермской области, направлялись в Каменск-Уральский. Добирались поездом. Познакомившись с Петриченко, ничего не заподозрили. Виктор "зацепился" за пермяков неслучайно: Гилев был одет с иголочки, а его супруга — вся увешана золотыми украшениями. Петриченко составил им компанию до Каменска-Уральского. Гилевы пригласили встретить Новый год вместе дома у Ивановых.

За столом Петриченко подсыпал в алкоголь клофелин и стал выжидать, когда всех начнет клонить в сон. Сам при этом пил из другой бутылки. Сперва расправился с главой семейства Владимиром — тот выпивал мало, поскольку работал водителем и утром ему нужно было в рейс. Удары наносил молотком по голове. На шум среагировали дети — вышли посмотреть, что происходит. Петриченко завел их в кухню и безжалостно забил, тела перенес в ванную, после чего убил остальных.

Затем переоделся и бросился искать ценности. Из квартиры вынес деньги, несколько ваучеров, три норковые шапки, четыре свитера, две пары джинсов. Всего на сумму 80 тысяч рублей.