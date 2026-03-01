Рейтинг@Mail.ru
Тысячи людей вышли на улицы Тегерана после гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
13:35 01.03.2026 (обновлено: 15:06 01.03.2026)
Тысячи людей вышли на улицы Тегерана после гибели Хаменеи
Тысячи людей вышли на улицы Тегерана после гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Тысячи людей вышли на улицы Тегерана после гибели Хаменеи
Тысячи людей вышли на улицы Тегерана на протест после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Тысячи людей вышли на улицы Тегерана после гибели Хаменеи

Тысячи людей вышли на улицы Тегерана на протест после гибели Хаменеи

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы Тегерана на протест после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.
В стране ранее был объявлен траур. Участники шествия, в котором они также почитают память Хаменеи, несут с собой плакаты с изображением лидера и флаги Исламской Республики.
Основной точкой сбора для них стала площадь "Революции" ("Энгелаб") в центральной части города, она полностью заполнена людьми, облачившимися в черные траурные цвета.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Вице-президент Ирана рассказал, кто возьмет на себя обязанности Хаменеи
Вчера, 06:13
 
