Тысячи людей вышли на улицы Тегерана после гибели Хаменеи

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы Тегерана на протест после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.

Основной точкой сбора для них стала площадь "Революции" ("Энгелаб") в центральной части города, она полностью заполнена людьми, облачившимися в черные траурные цвета.