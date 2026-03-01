Тысячи людей вышли на улицы Тегерана после гибели Хаменеи

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Тысячи людей вышли на улицы Тегерана на протест после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает корреспондент РИА Новости.
В стране ранее был объявлен траур. Участники шествия, в котором они также почитают память Хаменеи, несут с собой плакаты с изображением лидера и флаги Исламской Республики.
Основной точкой сбора для них стала площадь "Революции" ("Энгелаб") в центральной части города, она полностью заполнена людьми, облачившимися в черные траурные цвета.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель Хаменеи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.