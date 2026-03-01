Турция продолжит усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган

АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Турция продолжит дипломатические усилия по возвращению мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"С глубоким сожалением узнал о гибели духовного лидера нашего соседа Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате вчерашних атак. Прошу Всевышнего Аллаха даровать ему милость и выражаю соболезнования братскому иранскому народу; от имени своей страны и народа передаю слова сочувствия", - отметил турецкий лидер в заявлении в Х.
Он подчеркнул, что Анкара намерена и далее прилагать усилия для снижения напряжённости.
"Вместе с иранским народом мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы все наши друзья и братья в регионе вновь обрели заслуженные мир и стабильность, чтобы конфликтная обстановка прекратилась и чтобы вернуться к дипломатии", - заявил Эрдоган.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
