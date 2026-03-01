Рейтинг@Mail.ru
Турция продолжит усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:43 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/turtsija-2077737228.html
Турция продолжит усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган
Турция продолжит усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган - РИА Новости, 01.03.2026
Турция продолжит усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган
Турция продолжит дипломатические усилия по возвращению мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T21:43:00+03:00
2026-03-01T21:43:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
реджеп тайип эрдоган
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831173_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_185135dc190f38f69c7af79471123bb0.jpg
https://ria.ru/20260301/turtsija-2077621486.html
https://ria.ru/20260228/turtsija-2077462195.html
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030831173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11a517af6d9517ad89d266a8187c79fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, ближний восток, сша, реджеп тайип эрдоган, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Турция продолжит усилия по деэскалации на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган

Эрдоган: Трция продолжит усилия по возвращению мира на Ближнем Востоке

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Реджеп Эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 2 мар - РИА Новости. Турция продолжит дипломатические усилия по возвращению мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"С глубоким сожалением узнал о гибели духовного лидера нашего соседа Ирана аятоллы Али Хаменеи в результате вчерашних атак. Прошу Всевышнего Аллаха даровать ему милость и выражаю соболезнования братскому иранскому народу; от имени своей страны и народа передаю слова сочувствия", - отметил турецкий лидер в заявлении в Х.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Турция усилила охрану диппредставительств Ирана
Вчера, 11:19
Он подчеркнул, что Анкара намерена и далее прилагать усилия для снижения напряжённости.
"Вместе с иранским народом мы будем решительно продолжать наши усилия, чтобы все наши друзья и братья в регионе вновь обрели заслуженные мир и стабильность, чтобы конфликтная обстановка прекратилась и чтобы вернуться к дипломатии", - заявил Эрдоган.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Стамбул - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Турция готова содействовать деэскалации на Ближнем Востоке
28 февраля, 16:57
 
В миреИранБлижний ВостокСШАРеджеп Тайип ЭрдоганАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала