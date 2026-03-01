Турция оценит риски при закрытии Ираном Ормузского пролива

АНКАРА, 1 мар — РИА Новости. Турция оценивает возможные риски для энергобезопасности в случае долгосрочного закрытия Ираном Ормузского пролива, сообщил РИА Новости источник в правительстве страны.

По его словам, дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации в регионе.