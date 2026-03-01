Рейтинг@Mail.ru
14:57 01.03.2026
Российская туристка рассказала о взрывах над отелем в районе Дубай Марина
Российская туристка рассказала о взрывах над отелем в районе Дубай Марина
Туристка из Москвы Анастасия рассказала РИА Новости о том, что над отелем в районе Дубай Марина всю ночь гремели взрывы. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, дубай, москва, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Москва, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Российская туристка рассказала о взрывах над отелем в районе Дубай Марина

Район Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Район Дубай Марина. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 1 мар – РИА Новости. Туристка из Москвы Анастасия рассказала РИА Новости о том, что над отелем в районе Дубай Марина всю ночь гремели взрывы.
"Летят ракеты в небе над Дубаем, их ПВО сбивает. Мы находимся в Дубай Марине, тут шумно. Всю ночь гремели рядом, на завтраке 6 взрывов было над нашим отелем", - сказала она.
Анастасия в Дубае с маленьким ребенком и должна вылетать в Москву 3 марта, но, по ее словам, туроператор не отвечает на запросы о том, когда она сможет вернуться домой.
В субботу генконсульство РФ в Дубае сообщало, что призывает граждан соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала