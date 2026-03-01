Рейтинг@Mail.ru
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/tsarukyan-2077605483.html
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом
Российский боец армянского происхождения Арман Царукян стал участником массовой драки после поединка c американцем Джорджио Пулласом на борцовском турнире Real... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T09:45:00+03:00
2026-03-01T09:45:00+03:00
спорт
аризона
сша
арман царукян
ислам махачев
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026108134_0:265:1080:873_1920x0_80_0_0_deafec62727153022109109e81a29be1.jpg
https://ria.ru/20260219/mahachev-2075401315.html
аризона
сша
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026108134_0:164:1080:974_1920x0_80_0_0_c4b69df0122e8419b8c802a97b10b7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, аризона, сша, арман царукян, ислам махачев, ufc
Спорт, Аризона, США, Арман Царукян, Ислам Махачев, UFC
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом

Боец UFC Царукян стал участником массовой драки после поединка с Пулласом в США

© UFC EurasiaАрман Царукян
Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© UFC Eurasia
Арман Царукян. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский боец армянского происхождения Арман Царукян стал участником массовой драки после поединка c американцем Джорджио Пулласом на борцовском турнире Real American Freestyle (RAF) в Темпе (штат Аризона, США).
В субботу Царукян победил Пуласса со счетом 5-3. После схватки российский боец повалил соперника и нанес ему несколько ударов, после чего началась массовая потасовка. В драках на всей площадке участвовали более десяти человек.
Царукяну 29 лет. В январе 2025 года он должен был встретиться с Исламом Махачевым в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, однако снялся из-за травмы. На его счету 23 победы и три поражения в ММА.
Ислам Махачев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Они хотят уличную драку": Махачев об увольнениях бойцов UFC
19 февраля, 10:28
 
СпортАризонаСШААрман ЦарукянИслам МахачевUFC
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала