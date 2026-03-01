https://ria.ru/20260301/tsarukyan-2077605483.html
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом
Российский боец армянского происхождения Арман Царукян стал участником массовой драки после поединка c американцем Джорджио Пулласом на борцовском турнире Real... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T09:45:00+03:00
2026-03-01T09:45:00+03:00
2026-03-01T09:45:00+03:00
спорт
аризона
сша
арман царукян
ислам махачев
ufc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026108134_0:265:1080:873_1920x0_80_0_0_deafec62727153022109109e81a29be1.jpg
https://ria.ru/20260219/mahachev-2075401315.html
аризона
сша
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1d/2026108134_0:164:1080:974_1920x0_80_0_0_c4b69df0122e8419b8c802a97b10b7e3.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, аризона, сша, арман царукян, ислам махачев, ufc
Спорт, Аризона, США, Арман Царукян, Ислам Махачев, UFC
Царукян стал участником массовой драки после боя с Пулласом
Боец UFC Царукян стал участником массовой драки после поединка с Пулласом в США