ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию ряда высокопоставленных иранских военных - РИА Новости, 01.03.2026
00:01 01.03.2026
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию ряда высокопоставленных иранских военных
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию ряда высокопоставленных иранских военных, включая главу совета обороны Ирана Шамхани. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
израиль
сша
али шамхани
военная операция сша и израиля против ирана
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, али шамхани, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Али Шамхани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Армия Израиля подтвердила ликвидацию ряда высокопоставленных иранских военных

Флаг Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию ряда высокопоставленных иранских военных, включая главу совета обороны Ирана Шамхани.
В заявлении на сайте армии указывается, что в ходе ударов были ликвидированы несколько высокопоставленных военных.
"Теперь можно подтвердить, что среди высокопоставленных иранских чиновников в ходе первого удара армии обороны Израиля были ликвидированы следующие лица:... Али Шамхани", - говорится в заявлении на сайте армии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Тель-Авив отражает ракетную атаку Ирана
В миреИранИзраильСШААли ШамханиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
