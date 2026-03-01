ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию ряда высокопоставленных иранских военных

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально подтвердила ликвидацию ряда высокопоставленных иранских военных, включая главу совета обороны Ирана Шамхани.
В заявлении на сайте армии указывается, что в ходе ударов были ликвидированы несколько высокопоставленных военных.
"Теперь можно подтвердить, что среди высокопоставленных иранских чиновников в ходе первого удара армии обороны Израиля были ликвидированы следующие лица:... Али Шамхани", - говорится в заявлении на сайте армии.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
