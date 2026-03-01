https://ria.ru/20260301/trevoga-2077570998.html
В Тель-Авиве вновь звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередным пуском ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
израиль
тель-авив
иордания
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
тель-авив
иордания
в мире, израиль, тель-авив, иордания, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Тель-Авив, Иордания, Военная операция США и Израиля против Ирана
