В Тель-Авиве вновь звучит воздушная тревога - РИА Новости, 01.03.2026
03:02 01.03.2026
В Тель-Авиве вновь звучит воздушная тревога
В Тель-Авиве вновь звучит воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередным пуском ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
В Тель-Авиве вновь звучит воздушная тревога

В Тель-Авиве вновь звучит воздушная тревога после пуска ракет из Ирана

© REUTERS / Tomer NeubergРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Tomer Neuberg
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве в связи с очередным пуском ракет со стороны Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над городом видны ракеты-перехватчики.
По данным израильской системы оповещения об обстрелах, сигнал тревоги был активирован в сотнях населенных пунктах по всему центральному Израилю - от средиземноморского побережья до границы с Иорданией.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: на Ближнем Востоке в субботу отменили более 1,8 тысячи авиарейсов
