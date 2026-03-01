https://ria.ru/20260301/temperatura-2077604059.html
Температура за зиму в Москве оказалась на полградуса ниже нормы
Температура за зиму в Москве оказалась на полградуса ниже нормы
Температура за зиму в Москве оказалась на полградуса ниже нормы, осадков выпало на 20% больше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра РИА Новости, 01.03.2026
Общество, Москва, Евгений Тишковец
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Температура за зиму в Москве оказалась на полградуса ниже нормы, осадков выпало на 20% больше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Зима-2025-2026 в Москве
оказалась всего на полградуса холоднее многолетней нормы. Отклонение в декабре - плюс 3,3 градуса, январе - минус 2,0 градуса, феврале - минус 2,7 градуса. При этом осадков за сезон выпало на 20% больше климатической нормы", - рассказал Тишковец
.
Он отметил, что после довольно теплой, на два градуса выше нормы, осени, прошедший зимний сезон был умеренно морозным и снежным.