МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Температура за зиму в Москве оказалась на полградуса ниже нормы, осадков выпало на 20% больше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он отметил, что после довольно теплой, на два градуса выше нормы, осени, прошедший зимний сезон был умеренно морозным и снежным.