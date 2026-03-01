Афганские власти экстренно закрыли телеканал за поддержку Пакистана

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Афганские власти экстренно закрыли теле-и радиоканал "Рах-е Фарда" ("Дорога в завтра" - ред.) за одобрение им бомбардировок пакистанской авиацией районов проживания мирного афганского населения, сообщает радиостанция "Салам Ватандар" со ссылкой на официального представителя и пресс-секретаря министерства информации и культуры Афганистана Хабиба Гофрана.

Поздно вечером в субботу Гофран объявил в своем аккаунте в соцсети X, что Афганистан "прекратил вещание телеканала "Рах-е Фарда" и конфисковал имущество его основателя Мохаммада Мохаккика".

Мухаккик - видный афганский политический деятель, член парламента при республиканском режиме, основатель и председатель Партии народного исламского единства Афганистана ("Хезб-е Вахдат" - ред.). Хазареец по национальности Мохаккик воевал против советских войск в 80-х годах прошлого столетия в рядах "моджахедов", а в 2004 году баллотировался на президентских выборах в Афганистане, заняв третье место с результатом в 11,7 % голосов.

"Вещание медиа-ресурсов Мохаммада Мохаккика остановлено, а его имущество конфисковано. Исламский Эмират принял решение о прекращении деятельности телеканала "Рах-е Фарда" и конфискации имущества Мохаммада Мохаккика по причине того, что он одобрил бомбардировки афганских мирных жителей пакистанским военным режимом и осудил ответные действия Исламского Эмираата против этого режима", - заявил Гофран.