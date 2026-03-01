Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Telegram-каналы, посвященные моде и красоте, начали менять названия с иностранного на русский язык, обратило внимание РИА Новости.

Так, каналы стилистов, в которых они дают советы и обозревают магазины одежды, а также шоурумы, изменили свои названия.

С 1 марта вступили в силу требования, предусматривающие, что владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи "вход", "выход", "открыто", "распродажа" в обязательном порядке должны быть на русском. За нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей

Так, вся информация на вывесках, указателях и этикетках должна быть на русском языке, при этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.