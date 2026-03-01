https://ria.ru/20260301/telegram-kanaly-2077627618.html
Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык
Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык - РИА Новости, 01.03.2026
Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык
Telegram-каналы, посвященные моде и красоте, начали менять названия с иностранного на русский язык, обратило внимание РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
общество
telegram
Telegram-каналы начали менять свои названия с английского на русский язык
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Telegram-каналы, посвященные моде и красоте, начали менять названия с иностранного на русский язык, обратило внимание РИА Новости.
Так, каналы стилистов, в которых они дают советы и обозревают магазины одежды, а также шоурумы, изменили свои названия.
С 1 марта вступили в силу требования, предусматривающие, что владельцы магазинов, кафе и ресторанов должны будут привести вывески и указатели в соответствие с законом о русском языке. Надписи "вход", "выход", "открыто", "распродажа" в обязательном порядке должны быть на русском. За нарушение данной нормы будет грозить штраф до 500 тысяч рублей
Так, вся информация на вывесках, указателях и этикетках должна быть на русском языке, при этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.
Требования не коснутся фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания. Например, фирменное наименование - название компании из ЕГРЮЛ или же, если название зарегистрировано на латинице как товарный знак, то вывеску менять не придется.