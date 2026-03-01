https://ria.ru/20260301/tel-aviv-2077618558.html
Туристка рассказала об обстановке в Тель-Авиве утром
Туристка рассказала об обстановке в Тель-Авиве утром
Ночь в Тель-Авиве в целом прошла спокойно, и утром местные жители вышли на улицы по своим делам, сообщила РИА Новости туристка из Москвы Светлана.
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Ночь в Тель-Авиве в целом прошла спокойно, и утром местные жители вышли на улицы по своим делам, сообщила РИА Новости туристка из Москвы Светлана.
"В данный момент тревога, до этого была часа 1,5 назад. В целом ночью даже удалось поспать. Нет (люди не встревожены – ред.), все в текущем моменте. Идут по своим делам, гуляют недалеко от дома, выводят собак", - рассказала собеседница.
Она отметила, что не слышала звуков взрывов.
Также собеседница рассказала, что пока авиакомпания ей предлагает только возврат денег за отмененный рейс в Москву
, без переноса даты вылета.
Накануне Светлана рассказала РИА Новости, что самостоятельно приехала в Израиль, в течение субботы несколько раз приходилось спускаться в бомбоубежище, но люди там вели себя относительно спокойно: истерик или слез ни у кого не было. Интернет в городе работает стабильно, отмечала она. Светлана уточняла, что авиакомпания отменила ее рейс в Москву на 4 марта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
