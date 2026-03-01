Рейтинг@Mail.ru
Туристка рассказала об обстановке в Тель-Авиве утром - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/tel-aviv-2077618558.html
Туристка рассказала об обстановке в Тель-Авиве утром
Туристка рассказала об обстановке в Тель-Авиве утром - РИА Новости, 01.03.2026
Туристка рассказала об обстановке в Тель-Авиве утром
Ночь в Тель-Авиве в целом прошла спокойно, и утром местные жители вышли на улицы по своим делам, сообщила РИА Новости туристка из Москвы Светлана. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T10:57:00+03:00
2026-03-01T10:57:00+03:00
в мире
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077494269_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a31319a7fdb67715acea5b7ca260f27.jpg
https://ria.ru/20260301/ssha-2077609777.html
https://ria.ru/20260301/iran-2077615362.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077494269_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6ee47103899fa2d49b39634e16147354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Туристка рассказала об обстановке в Тель-Авиве утром

РИА Новости: в Тель-Авиве утром жители вышли на улицы по своим делам

© AP Photo / Ohad ZwigenbergСлед от перехваченной ракеты над Тель-Авивом, Израиль
След от перехваченной ракеты над Тель-Авивом, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
След от перехваченной ракеты над Тель-Авивом, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Ночь в Тель-Авиве в целом прошла спокойно, и утром местные жители вышли на улицы по своим делам, сообщила РИА Новости туристка из Москвы Светлана.
"В данный момент тревога, до этого была часа 1,5 назад. В целом ночью даже удалось поспать. Нет (люди не встревожены – ред.), все в текущем моменте. Идут по своим делам, гуляют недалеко от дома, выводят собак", - рассказала собеседница.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Совбез Ирана выступил с жестким заявлением после гибели верховного лидера
Вчера, 10:11
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Она отметила, что не слышала звуков взрывов.
Также собеседница рассказала, что пока авиакомпания ей предлагает только возврат денег за отмененный рейс в Москву, без переноса даты вылета.
Накануне Светлана рассказала РИА Новости, что самостоятельно приехала в Израиль, в течение субботы несколько раз приходилось спускаться в бомбоубежище, но люди там вели себя относительно спокойно: истерик или слез ни у кого не было. Интернет в городе работает стабильно, отмечала она. Светлана уточняла, что авиакомпания отменила ее рейс в Москву на 4 марта.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Взрыв в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В США сделали тревожное заявление о военной операции в Иране
Вчера, 10:43
 
В миреИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала