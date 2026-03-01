https://ria.ru/20260301/tankery-2077660121.html
Около 150 танкеров стали на якорь в водах за пределами Ормузского пролива
Около 150 танкеров стали на якорь в водах за пределами Ормузского пролива
По меньшей мере 150 танкеров, в том числе перевозящих нефть, стали на якорь в водах Персидского залива за пределами Ормузского пролива, передает агентство... РИА Новости, 01.03.2026
ормузский пролив, происшествия, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Около 150 танкеров стали на якорь в водах за пределами Ормузского пролива
