14:34 01.03.2026 (обновлено: 14:42 01.03.2026)
Около 150 танкеров стали на якорь в водах за пределами Ормузского пролива
ормузский пролив
происшествия
иран
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив, происшествия, иран, военная операция сша и израиля против ирана
Ормузский пролив, Происшествия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Около 150 танкеров стали на якорь в водах за пределами Ормузского пролива

© REUTERS / Nicolas EconomouОрмузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. По меньшей мере 150 танкеров, в том числе перевозящих нефть, стали на якорь в водах Персидского залива за пределами Ормузского пролива, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные сервиса отслеживания судов MarineTraffic.
Ранее иранские военные сообщили, что закрыли Ормузский пролив, а также, по данным СМИ, предупредили суда о небезопасности маршрута из-за ударов Ирана, США и Израиля.
"По меньшей мере 150 танкеров, включая суда для перевозки сырой нефти и сжиженного природного газа, бросили якорь в открытых водах Персидского залива за Ормузским проливом, еще десятки находятся на другой стороне", - пишет агентство.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
Вчера, 08:00
 
Ормузский проливПроисшествияИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
