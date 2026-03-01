https://ria.ru/20260301/stirns-2077750318.html
Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине
Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине
Американская теннисистка Пейтон Стирнс одержала победу над соотечественницей Тейлор Таунсенд в финале турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд...
2026-03-01T23:48:00+03:00
теннис
спорт
женская теннисная ассоциация (wta)
