Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американская теннисистка Пейтон Стирнс одержала победу над соотечественницей Тейлор Таунсенд в финале турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.