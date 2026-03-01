Рейтинг@Mail.ru
Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
23:48 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/stirns-2077750318.html
Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине
Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине
Американская теннисистка Пейтон Стирнс одержала победу над соотечественницей Тейлор Таунсенд в финале турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T23:48:00+03:00
2026-03-01T23:48:00+03:00
теннис
спорт
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077750066_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_b5f8ab0a3d8b194510f171903a3f1c3c.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077750066_199:0:2475:1707_1920x0_80_0_0_bbd33155e357b00927ff6da20a3ca8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Американка Стирнс выиграла теннисный турнир в Остине

Американка Стирнс выиграла турнир WTA в Остине

© Соцсети турнира WTA в ОстинеПейтон Стирнс
Пейтон Стирнс - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Соцсети турнира WTA в Остине
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Американская теннисистка Пейтон Стирнс одержала победу над соотечественницей Тейлор Таунсенд в финале турнира категории WTA 250 в Остине (США), призовой фонд которого превышает 280 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:5 в пользу 62-й ракетки мира. Таунсенд занимает 119-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 2 часа 22 минуты.
Стирнс 24 года, она выиграла второй турнир в карьере под эгидой WTA.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
ATX Open
01 марта 2026 • начало в 21:10
Завершен
Тейлор Таунсенд
0 : 26:75:7
Пейтон Стирнс
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала