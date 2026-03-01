Рейтинг@Mail.ru
Демонстранты пытаются прорваться в посольство США в Багдаде
23:01 01.03.2026 (обновлено: 23:28 01.03.2026)
Демонстранты пытаются прорваться в посольство США в Багдаде
Сотни протестующих пытаются прорваться в дипломатический квартал Багдада, где находится посольство США, силовики начали применять светошумовые гранаты и...
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
Демонстранты пытаются прорваться в посольство США в Багдаде

РИА Новости: в Багдаде сотни протестующих пытаются прорваться к посольству США

БАГДАД, 1 мар - РИА Новости. Сотни протестующих пытаются прорваться в дипломатический квартал Багдада, где находится посольство США, силовики начали применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.
Сотни протестующих с флагами Ирана и Ирака, а также с портретами погибшего накануне иранского верховного лидера Али Хаменеи собрались рядом с "Зеленой зоной" в Багдаде, где расположены правительственные здания и посольства. Активисты вышли на улицы, скандируя лозунги против действий США и Израиля в отношении Ирана на фоне последней эскалации.
Подразделения сил внутренней безопасности оцепили место скопления демонстрантов и начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы не допустить прорыва демонстрантов в "Зеленую зону".
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
