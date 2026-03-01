Демонстранты пытаются прорваться в посольство США в Багдаде

БАГДАД, 1 мар - РИА Новости. Сотни протестующих пытаются прорваться в дипломатический квартал Багдада, где находится посольство США, силовики начали применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости.

Подразделения сил внутренней безопасности оцепили место скопления демонстрантов и начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы не допустить прорыва демонстрантов в "Зеленую зону".