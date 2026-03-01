Рейтинг@Mail.ru
22:05 01.03.2026
Трамп провел разговор с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ
в мире, израиль, бахрейн, сша, дональд трамп, каролин левитт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Израиль, Бахрейн, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Трамп провел разговор с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ

Трамп обсудил с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ операцию против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне операции против Ирана переговорил с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп разговаривал сегодня с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ", – сообщила она в соцсети Х.
Также Левитт сообщила, что Трампу доложили о стрельбе в Техасе, где погибли три человека, 14 пострадали.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Трамп провел переговоры с лидерами Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ
В миреИзраильБахрейнСШАДональд ТрампКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
