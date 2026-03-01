https://ria.ru/20260301/ssha-2077738492.html
Трамп провел разговор с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ
Трамп провел разговор с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
Трамп провел разговор с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ
Президент США Дональд Трамп на фоне операции против Ирана переговорил с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ, сообщила в воскресенье пресс-секретарь Белого дома... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:05:00+03:00
в мире
2026
Трамп провел разговор с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ
Трамп обсудил с лидерами Израиля, Бахрейна и ОАЭ операцию против Ирана