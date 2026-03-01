США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США спешат завершить миссию в Иране до того, как у них закончатся боеприпасы для отражения ответных действий Тегерана, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.
"США спешат уничтожить ракетные и беспилотные силы Ирана, прежде чем у них закончатся перехватчики для отражения ответных действий Тегерана", - пишет издание.
Газета отмечает, что точные размеры американского арсенала зенитных ракет-перехватчиков засекречены, но неоднократные конфликты на Ближнем Востоке сокращают запасы средств ПВО в регионе.
"Одна из проблем заключается в том, что эти ресурсы очень быстро истощаются... Мы используем их быстрее, чем можем восполнить", - заявила изданию Келли Гриеко, старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.