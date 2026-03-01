https://ria.ru/20260301/ssha-2077609777.html
Совбез Ирана выступил с жестким заявлением после гибели верховного лидера
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США и Израиль выжгли "сердце" Ирана, убив лидера Али Хаменеи, Тегеран сделает РИА Новости, 01.03.2026
Лариджани: США и Израиль, убив Хаменеи, выжгли сердце Ирана, мы сожжем их