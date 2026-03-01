Рейтинг@Mail.ru
Совбез Ирана выступил с жестким заявлением после гибели верховного лидера - РИА Новости, 01.03.2026
10:11 01.03.2026
Совбез Ирана выступил с жестким заявлением после гибели верховного лидера
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США и Израиль выжгли "сердце" Ирана, убив лидера Али Хаменеи, Тегеран сделает РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
али лариджани
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
израиль
в мире, сша, иран, израиль, али лариджани, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
Совбез Ирана выступил с жестким заявлением после гибели верховного лидера

Лариджани: США и Израиль, убив Хаменеи, выжгли сердце Ирана, мы сожжем их

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что США и Израиль выжгли "сердце" Ирана, убив лидера Али Хаменеи, Тегеран сделает то же самое в отношении США.
"США и сионистский режим выжгли сердце иранской нации, мы сожжем их сердца", - написал он в соцсети X, снабдив пост фотографией погибшего в результате ударов США и Израиля верховного лидера страны.
