Уолтц заявил, что США приложили все усилия для заключения сделки с Ираном - РИА Новости, 01.03.2026
02:21 01.03.2026
Уолтц заявил, что США приложили все усилия для заключения сделки с Ираном
Уолтц заявил, что США приложили все усилия для заключения сделки с Ираном

Уолтц: США приложили все усилия для заключения сделки с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonМайк Уолтц
© AP Photo / Alex Brandon
Майк Уолтц. Архивное фото
ООН, 1 мар - РИА Новости. Постпред США в ООН Майк Уолтц выступил с утверждением, что Соединенные Штаты приложили все усилия, чтобы прийти к сделке с Ираном, но Тегеран якобы не воспользовался этой возможностью.
"Соединенные Штаты делают всё, чтобы вести переговоры о мирном урегулировании этого конфликта с Ираном, но Иран не воспользовался этой возможностью", - сказал Уолтц в ходе экстренного заседания Совбеза ООН.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
США отвергли слова Ирана о не соответствии операции международному праву
Вчера, 02:18
 
В миреИранСШАТегеран (город)Майк УолтцООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
