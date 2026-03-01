Рейтинг@Mail.ru
РПЛ определила время начала перенесенного матча "Сочи" - "Спартак"
19:30 01.03.2026
РПЛ определила время начала перенесенного матча "Сочи" - "Спартак"
2026-03-01T19:30:00+03:00
2026-03-01T19:30:00+03:00
футбол
сочи
александр алаев
сочи
торпедо (москва)
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
сочи
сочи, александр алаев, сочи, торпедо (москва), спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Сочи, Александр Алаев, Сочи, Торпедо (Москва), Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
РПЛ определила время начала перенесенного матча "Сочи" - "Спартак"

Стадион "Фишт" в Сочи
Стадион Фишт в Сочи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком", который был перенесен на 2 марта из-за угрозы атаки БПЛА, начнется в 15:00 по московскому времени, следует из данных на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
В воскресенье в Сочи была объявлена тревога из-за угрозы атаки БПЛА. Глава РПЛ Александр Алаев допускал перенос матча на 19:00 мск. Лига объявила, что встреча состоится в запланированное время - 16:30, но по решению арбитра начало все же перенесли на час. В установленное время встреча не стартовала. Позднее РПЛ сообщила, что матч перенесен на другой день.
"Президент РПЛ, согласно пункту 8.3.1 регламента турнира, принял решение - игра состоится 2 марта в 15:00 по московскому времени на стадионе "Фишт" в Сочи", - говорится в сообщении РПЛ в Telegram-канале.
По аналогичной причине в воскресенье был отложен старт матча Первой лиги между новороссийским "Черноморцем" и московским "Торпедо", игра началась спустя 1 час 45 минут и прошла без зрителей. Также в 14:00 в Сочи стартовал матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между "Сочи" и нижегородским "Торпедо", он был прерван в начале третьего периода, однако позднее его доиграли. Ранее, 23 февраля, из-за угрозы атаки беспилотников после первого периода был прерван матч КХЛ между "Сочи" и ЦСКА. Встреча перенесена в Москву и продолжится 11 марта со второго периода.
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Московское "Динамо" разгромило "Крылья Советов" в матче РПЛ
Футбол Сочи Александр Алаев Сочи Торпедо (Москва) Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
