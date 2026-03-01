РПЛ определила время начала перенесенного матча "Сочи" - "Спартак"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между "Сочи" и московским "Спартаком", который был перенесен на 2 марта из-за угрозы атаки БПЛА, начнется в 15:00 по московскому времени, следует из данных на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).