Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2026 - РИА Новости, 01.03.2026
15:52 01.03.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2026
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 01.03.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.03.2026

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 1 марта 2026 года

За прошедшие сутки российские подразделения нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 670 самолетов, 283 вертолета, 118 341 беспилотник, 651 зенитный ракетный комплекс, 27 955 танков и других бронемашин, 1 678 реактивных систем залпового огня, 33 551 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 55 542 единицы автомобильной техники.
 
