Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении

ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ и несколько беспилотников ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Краун".

Операторами беспилотных систем был зафиксирован ангар, в который заезжала техника боевиков ВСУ

"Дали цель, мы отработали — загорелся ангар. И как по итогу оказалось, что он там не один был, их порядка десяти штук было. Противник был обозлён… Машины были ББМ, "Казаки", "Мордор" — таких типов", — рассказал военнослужащий.

"Краун" добавил, что в ходе одной из последних боевых задач артиллеристы одним залпом уничтожили несколько расчётов беспилотников ВСУ.