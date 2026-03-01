Рейтинг@Mail.ru
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
03:30 01.03.2026
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 01.03.2026
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы морской пехоты уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ и несколько беспилотников ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении

РИА Новости: морпехи уничтожили ангар с техникой ВСУ под Красноармейском

Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ и несколько беспилотников ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Краун".
Операторами беспилотных систем был зафиксирован ангар, в который заезжала техника боевиков ВСУ.
"Дали цель, мы отработали — загорелся ангар. И как по итогу оказалось, что он там не один был, их порядка десяти штук было. Противник был обозлён… Машины были ББМ, "Казаки", "Мордор" — таких типов", — рассказал военнослужащий.
"Краун" добавил, что в ходе одной из последних боевых задач артиллеристы одним залпом уничтожили несколько расчётов беспилотников ВСУ.
"Были выявлены точки взлёта беспилотников: несколько FPV-дронов и "Баба-Яга" (тяжелых дронов ВСУ-ред.), несколько расчётов там находилось", — отметил он.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Минобороны оценило важность освобождения Горького в Запорожской области
28 февраля, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
