https://ria.ru/20260301/spetsoperatsiya-2077572777.html
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 01.03.2026
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы морской пехоты уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ и несколько беспилотников ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T03:30:00+03:00
2026-03-01T03:30:00+03:00
2026-03-01T03:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127242_0:75:2945:1732_1920x0_80_0_0_38f7aed69970160c7c30814009f89cf4.jpg
https://ria.ru/20260228/minoborony-2077395635.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077127242_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_3946ce1647eb7213aad1da3b69062a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Морпехи уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ на Красноармейском направлении
РИА Новости: морпехи уничтожили ангар с техникой ВСУ под Красноармейском
ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты уничтожили ангар с бронетехникой ВСУ и несколько беспилотников ВСУ на красноармейском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира взвода 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Краун".
Операторами беспилотных систем был зафиксирован ангар, в который заезжала техника боевиков ВСУ
.
"Дали цель, мы отработали — загорелся ангар. И как по итогу оказалось, что он там не один был, их порядка десяти штук было. Противник был обозлён… Машины были ББМ, "Казаки", "Мордор" — таких типов", — рассказал военнослужащий.
"Краун" добавил, что в ходе одной из последних боевых задач артиллеристы одним залпом уничтожили несколько расчётов беспилотников ВСУ.
"Были выявлены точки взлёта беспилотников: несколько FPV-дронов и "Баба-Яга" (тяжелых дронов ВСУ-ред.), несколько расчётов там находилось", — отметил он.