Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 01.03.2026 (обновлено: 20:29 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/spasateli-2077688537.html
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков - РИА Новости, 01.03.2026
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков
Спасатели доставили на берег со льда Финского залива в Санкт-Петербурге 230 рыбаков, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:47:00+03:00
2026-03-01T20:29:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
финский залив
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151602/07/1516020717_0:123:2833:1717_1920x0_80_0_0_bf8e2f162734a37b6b6a280dad1c1831.jpg
https://ria.ru/20251123/chp-2056932444.html
санкт-петербург
финский залив
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151602/07/1516020717_190:0:2643:1840_1920x0_80_0_0_d5c3390deb51a793ee473aa57b3b412b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, финский залив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков

Спасатели в Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 230 рыбаков

© Depositphotos.com / McseemЛед на поверхности Финского залива
Лед на поверхности Финского залива - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Depositphotos.com / Mcseem
Лед на поверхности Финского залива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Спасатели доставили на берег со льда Финского залива в Санкт-Петербурге 230 рыбаков, сообщает городское ГУМЧС.
"Двести тридцать рыбаков-любителей, в том числе четверо детей, доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе", - говорится в сообщении.
Люди не могли вернуться на сушу из-за образовавшейся во льду трещины шириной два-три метра в полукилометре от берега.
Сотрудники Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России и Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга доставили рыбаков на берег с помощью катеров на воздушной подушке.
ГУМЧС по Санкт-Петербургу призывает жителей и гостей города не выходить на лед водоемов.
Эвакуация рыбаков с льдины на Новосибирском водохранилище - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
На Новосибирском водохранилище оторвало льдину с 13 рыбаками
23 ноября 2025, 15:04
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургФинский заливРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала