В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Спасатели доставили на берег со льда Финского залива в Санкт-Петербурге 230 рыбаков, сообщает городское ГУМЧС.

"Двести тридцать рыбаков-любителей, в том числе четверо детей, доставлены на берег со льда Финского залива в Кронштадтском районе", - говорится в сообщении

Люди не могли вернуться на сушу из-за образовавшейся во льду трещины шириной два-три метра в полукилометре от берега.

Сотрудники Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России и Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга доставили рыбаков на берег с помощью катеров на воздушной подушке.