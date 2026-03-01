https://ria.ru/20260301/spasateli-2077688537.html
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков - РИА Новости, 01.03.2026
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков
Спасатели доставили на берег со льда Финского залива в Санкт-Петербурге 230 рыбаков, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T16:47:00+03:00
2026-03-01T16:47:00+03:00
2026-03-01T20:29:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
финский залив
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151602/07/1516020717_0:123:2833:1717_1920x0_80_0_0_bf8e2f162734a37b6b6a280dad1c1831.jpg
https://ria.ru/20251123/chp-2056932444.html
санкт-петербург
финский залив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151602/07/1516020717_190:0:2643:1840_1920x0_80_0_0_d5c3390deb51a793ee473aa57b3b412b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, финский залив, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Финский залив, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге со льда Финского залива спасли 230 рыбаков
Спасатели в Петербурге доставили на берег со льда Финского залива 230 рыбаков