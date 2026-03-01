В Совфеде прокомментировали выступление Небензи по Ирану в СБ ООН

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Выступление на заседании Совбеза ООН постпреда России Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

По его словам, необоснованными названы обвинения в адрес Ирана со стороны США в стремлении к обретению ядерного оружия. Известно, что Иран готов был договариваться по этому вопросу.