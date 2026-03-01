В Совфеде прокомментировали выступление Небензи по Ирану в СБ ООН

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Выступление на заседании Совбеза ООН постпреда России Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Ночное выступление на заседании Совета безопасности ООН Василия Небензи об эскалации на Ближнем Востоке было чётким и жёстким. Была подчёркнута недопустимость нацеленности военных ударов на ликвидацию высшего политического руководства стран", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, необоснованными названы обвинения в адрес Ирана со стороны США в стремлении к обретению ядерного оружия. Известно, что Иран готов был договариваться по этому вопросу.
"Подчёркнуто и то, что курирующий эту тему гендиректор МАГАТЭ (Рафаэль Гросси - ред.) никогда не говорил о том, что Иран стремится к разработке собственного ядерного оружия. В новой ситуации особенно востребованы однозначные оценки того же Рафаэля Гросси. Подождём", - отметил Карасин.
Кроме того, в выступлении постпреда РФ прозвучало требование к США и Израилю немедленно прекратить агрессивные действия и вернуться к политико-дипломатическому урегулированию на основе международного права. Подчёркнуто, что Москва готова содействовать такой работе, добавил политик.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 августа в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
