00:39 01.03.2026
Генсек ООН заявил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи
Генсек ООН заявил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи
Генсек ООН сообщил, что не может подтвердить сообщения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи, аббас аракчи, масуд пезешкиан, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генсек ООН заявил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи

Гутерреш сообщил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderАли Хаменеи
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Али Хаменеи. Архивное фото
ООН, 1 мар – РИА Новости. Генсек ООН сообщил, что не может подтвердить сообщения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника передавало, что Хаменеи находится не в Тегеране, он был доставлен в безопасное место. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что Хаменеи и президент страны Масуд Пезешкиан живы. Ливанский телеканал Al Mayadeen позднее сообщил, что Хаменеи находится в оперативном штабе и занимается руководством боевых действий.
"Сообщается, что были убиты несколько высокопоставленных чиновников, в том числе, согласно израильским источникам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи, что я не могу подтвердить", – сказал Гутерреш в ходе заседания Совбеза ООН.
Генсек ООН заявил, что осудил удары Ирана по странам Ближнего Востока
