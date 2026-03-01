https://ria.ru/20260301/soobscheniya-2077557141.html
Генсек ООН заявил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи
Генсек ООН заявил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи - РИА Новости, 01.03.2026
Генсек ООН заявил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи
Генсек ООН сообщил, что не может подтвердить сообщения о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
тегеран (город)
али хаменеи
аббас аракчи
масуд пезешкиан
оон
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
Генсек ООН заявил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи
Гутерреш сообщил, что не может подтвердить сообщения о гибели Хаменеи