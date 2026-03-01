Следствие по делу бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода продлили

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Срок следствия по делу бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами, продлено до мая, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.