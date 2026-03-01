Следствие по делу бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода продлили

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Срок следствия по делу бывшего первого замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого в получении взятки в размере 55 миллионов рублей от строительной компании за помощь с контрактами, продлено до мая, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"По уголовному делу продлен срок предварительного следствия…до 25 мая 2026 года",- сказано в документах.
Следствие выясняет мотивы обвиняемых в похищении девочки в Смоленске
27 февраля, 15:44
Также ранее суд продлил Штокману срок содержания под стражей до мая.
Штокмана арестовали в Нижнем Новгороде в сентябре прошлого года, в дальнейшем его привезли в Москву в один из следственных изоляторов.
По версии следствия, обвиняемый, занимая должность первого замглавы Нижнего Новгорода, получил взятку в размере 55 миллионов рублей за способствование руководству строительной организации в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, дальнейшее покровительство и лояльный контроль за их исполнением. Как уточняли в суде, незаконные действия совершались в рамках выполнения программы переселения граждан из аварийного жилого фонда на территории Нижегородской области на 2019-2023 годы.
Следствие просит суд запретить Портнягину использовать интернет
27 февраля, 08:11