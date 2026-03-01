Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/ska-neftyanik-2077666796.html
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующий раунд... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T15:09:00+03:00
2026-03-01T15:09:00+03:00
чемпионат россии по хоккею с мячом
спорт
ска-нефтяник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858936003_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_d04b20ad961d3567b7c60f92c754ef64.jpg
https://ria.ru/20260301/bendi-2077651937.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858936003_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_4131b80f76e22d7de87ed8aec9f2a0e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
чемпионат россии по хоккею с мячом, спорт, ска-нефтяник
Чемпионат России по хоккею с мячом, Спорт, СКА-Нефтяник
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом

"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по бенди, обыграв "Родину"

© пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"Болельщик хоккейного клуба "СКА-Нефтяник" на матче чемпионата России по бенди
Болельщик хоккейного клуба СКА-Нефтяник на матче чемпионата России по бенди - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующий раунд турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Кирове, завершилась в пользу гостей со счетом 6:1. У победителей отличились Туомас Мяаття (23-я минута), Дмитрий Аникин (28), Владимир Каланчин (38, 58), Александр Егорычев (68) и Дмитрий Сидоров (75). Гол хозяев в активе Артура Шельпякова (21).
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу хабаровчан, которые продолжат борьбу в полуфинале турнира.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Матч ЧР по бенди в Нижнем Новгороде отменили из-за плохого состояния льда
Вчера, 13:46
 
Чемпионат России по хоккею с мячомСпортСКА-Нефтяник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала