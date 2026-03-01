https://ria.ru/20260301/ska-neftyanik-2077666796.html
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующий раунд... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T15:09:00+03:00
2026-03-01T15:09:00+03:00
2026-03-01T15:09:00+03:00
чемпионат россии по хоккею с мячом
спорт
ска-нефтяник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858936003_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_d04b20ad961d3567b7c60f92c754ef64.jpg
https://ria.ru/20260301/bendi-2077651937.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/13/1858936003_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_4131b80f76e22d7de87ed8aec9f2a0e5.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат россии по хоккею с мячом, спорт, ска-нефтяник
Чемпионат России по хоккею с мячом, Спорт, СКА-Нефтяник
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом
"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по бенди, обыграв "Родину"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующий раунд турнира.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Кирове, завершилась в пользу гостей со счетом 6:1. У победителей отличились Туомас Мяаття (23-я минута), Дмитрий Аникин (28), Владимир Каланчин (38, 58), Александр Егорычев (68) и Дмитрий Сидоров (75). Гол хозяев в активе Артура Шельпякова (21).
Счет в серии до трех побед стал 3-0 в пользу хабаровчан, которые продолжат борьбу в полуфинале турнира.