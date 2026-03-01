Болельщик хоккейного клуба "СКА-Нефтяник" на матче чемпионата России по бенди

"СКА-Нефтяник" вышел в полуфинал чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в третьем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующий раунд турнира.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Кирове, завершилась в пользу гостей со счетом 6:1. У победителей отличились Туомас Мяаття (23-я минута), Дмитрий Аникин (28), Владимир Каланчин (38, 58), Александр Егорычев (68) и Дмитрий Сидоров (75). Гол хозяев в активе Артура Шельпякова (21).