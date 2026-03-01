"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги

Встреча в Подольске, где "Чайка" проводит домашние матчи, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых отличились Степан Глотов (35-я и 65-я минуты) и Тельядо Алкалде (51). В составе проигравших голом отметился арендованный у ЦСКА Глеб Пополитов (41).