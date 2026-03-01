https://ria.ru/20260301/ska-habarovsk-2077706067.html
"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" из Песчанокопского в гостевом матче 22-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
спорт
первая лига
ска-хабаровск
чайка (песчанокопское)
пфк цска
Новости
"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" из Песчанокопского в гостевом матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча в Подольске, где "Чайка" проводит домашние матчи, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых отличились Степан Глотов (35-я и 65-я минуты) и Тельядо Алкалде (51). В составе проигравших голом отметился арендованный у ЦСКА Глеб Пополитов (41).
"СКА-Хабаровск" с 32 очками занимает седьмое место в таблице Первой лиги. "Чайка" (12 очков) располагается на последней, 18-й строчке.