"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
Футбол
 
18:09 01.03.2026
"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги
Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" из Песчанокопского в гостевом матче 22-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
спорт
первая лига
ска-хабаровск
чайка (песчанокопское)
пфк цска
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, первая лига, ска-хабаровск, чайка (песчанокопское), пфк цска
Футбол, Спорт, Первая лига, СКА-Хабаровск, Чайка (Песчанокопское), ПФК ЦСКА
"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в матче Первой лиги

"СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" в гостевом матче 22-го тура Первой лиги

© РИА Новости / Михаил Докудовский
Футболисты "СКА-Хабаровска" радуются победе
Футболисты СКА-Хабаровска радуются победе - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Михаил Докудовский
Футболисты "СКА-Хабаровска" радуются победе. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" обыграл "Чайку" из Песчанокопского в гостевом матче 22-го тура Первой лиги.
Встреча в Подольске, где "Чайка" проводит домашние матчи, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых отличились Степан Глотов (35-я и 65-я минуты) и Тельядо Алкалде (51). В составе проигравших голом отметился арендованный у ЦСКА Глеб Пополитов (41).
"СКА-Хабаровск" с 32 очками занимает седьмое место в таблице Первой лиги. "Чайка" (12 очков) располагается на последней, 18-й строчке.
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Мексику
27 февраля, 23:28
 
ФутболСпортПервая ЛигаСКА-ХабаровскЧайка (Песчанокопское)ПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
