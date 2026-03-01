Рейтинг@Mail.ru
В Ираке пресекли попытки протестующих прорваться к посольству США
14:50 01.03.2026 (обновлено: 17:41 01.03.2026)
В Ираке пресекли попытки протестующих прорваться к посольству США
Иракские силы безопасности пресекли попытки протестующих прорваться к посольству США в Багдаде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Ираке пресекли попытки протестующих прорваться к посольству США

Силовики в Ираке пресекли попытки протестующих прорваться к посольству США

© AP Photo / Hadi MizbanСилы безопасности применили снаряды со слезоточивым газом против демонстрантов, пытающихся прорваться к американскому посольству на территории “зеленой зоны” в центре Багдада
Силы безопасности применили снаряды со слезоточивым газом против демонстрантов, пытающихся прорваться к американскому посольству на территории “зеленой зоны” в центре Багдада - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Силы безопасности применили снаряды со слезоточивым газом против демонстрантов, пытающихся прорваться к американскому посольству на территории “зеленой зоны” в центре Багдада
БАГДАД, 1 мар - РИА Новости. Иракские силы безопасности пресекли попытки протестующих прорваться к посольству США в Багдаде, передает корреспондент РИА Новости.
По его данным, десятки демонстрантов попытались утром в воскресенье прорваться через бетонные заграждения на мосту, ведущем к “зеленой зоне” в центре Багдада, где находится американское посольство. Для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и водометы.
На ведущем к “зеленой зоне” мосту еще вечером в субботу были установлены бетонные заграждения после того, как в иракской столице начались протесты против ударов США и Израиля по Ирану. В соцсетях распространились кадры, на которых протестующих разгоняют водометами.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В воскресенье Ирак объявил трехдневный траур после подтверждения гибели Хаменеи.
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
