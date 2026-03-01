https://ria.ru/20260301/siloviki-2077700255.html
В Ираке пресекли попытки протестующих прорваться к посольству США
В Ираке пресекли попытки протестующих прорваться к посольству США
Иракские силы безопасности пресекли попытки протестующих прорваться к посольству США в Багдаде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
