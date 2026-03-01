Рейтинг@Mail.ru
"Навка уколола больнее всего". Правда об интригах "Ледникового периода"
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:00 01.03.2026
"Навка уколола больнее всего". Правда об интригах "Ледникового периода"
"Навка уколола больнее всего". Правда об интригах "Ледникового периода" - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Навка уколола больнее всего". Правда об интригах "Ледникового периода"
Наш яркий бегун и сексапильная фигуристка теперь пара. Есть ли у них роман? Чемпион мира Сергей Шубенков в колонке для РИА Новости откровенно рассказал, как... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
фигурное катание
сергей шубенков
татьяна навка
елизавета худайбердиева
авторы риа новости спорт
2026
Сергей Шубенков
Сергей Шубенков
сергей шубенков, татьяна навка, елизавета худайбердиева
Фигурное катание, Сергей Шубенков, Татьяна Навка, Елизавета Худайбердиева

"Навка уколола больнее всего". Правда об интригах "Ледникового периода"

Сергей Шубенков
Сергей Шубенков
Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами
Все материалы
Наш яркий бегун и сексапильная фигуристка теперь пара. Есть ли у них роман? Чемпион мира Сергей Шубенков в колонке для РИА Новости откровенно рассказал, как рвется к победе в "Ледниковом периоде" вместе с Елизаветой Худайбердиевой.

"Тарасова меня жалеет"

Учусь я относительно быстро, времени катастрофически не хватает. Недавно моя партнерша уезжала на соревнования, и я катался без нее. Через полтора часа тренировок я как выжатый лимон. При постановке программ нагрузка на организм меньше, и мы можем провести на катке часа три.
Мне повезло с партнершей, потому что она сама тренер. Есть еще Анастасия Игнатьева из команды Ильи Авербуха. Ценные советы могут дать все окружающие меня мэтры. Надо только спросить — помогают моментально.
Наши оценки растут не так быстро, как хотелось бы, и я расстраиваюсь. Халтуру гнать не хочется, я очень стараюсь, работаю, в программы вкладываюсь и телом, и душой. Перед съемочными днями мы много репетируем, и спать нормально не получается. Поэтому все проходит очень нервно. Думал, волноваться буду меньше, но ни фига. Примерно все как на соревнованиях.
Больше всего было волнения на первом прокате. Все знают, что Татьяна Анатольевна Тарасова часто дает резкие комментарии, но из судей меня пока больнее всего укалывала Татьяна Навка. А Тарасова меня жалеет. И комментарии ее, в основном, в духе "как жаль, что Лиза закончила со спортом". Агитирует за то, чтобы она вернулась. И говорит, что если Худайбердиева не возвращается, то зачем вообще нужен такой спорт?
Про меня Тарасова однажды сказала, что я грязно откатался, но критика была по делу. В моем случае точно нельзя сказать, что на проекте "все куплено".
Я действительно хочу побеждать, мне иногда кажется, что в голове осталось меньше места для всего остального. Ходил недавно на турнир по легкой атлетике "Русская зима", так некоторым шуткам от окружающих даже не смеялся, потому что они долго доходили. Фигурное катание очень сильно прокачивает мозг, центральную нервную систему.
Пришел я как-то на тренировку в легкоатлетических лосинах и получил несколько стебов. Некоторые хоккеисты на нашем проекте начали рассказывать, что когда они на предматчевую разминку выходят в термоштанах, их тренеры ругают и заставляют поверх шорты надевать. Но у нас в легкой атлетике мода другая. У меня есть розовая футболка с длинными рукавами, я в ней один раз приперся и кучу шуток услышал на этот счет. Пошутили и пошутили, еще и внимания получил. Тем более лосины еще и практичнее могут оказаться в некоторых случаях: у нас Алена Косторная тренировалась в обычных флисовых штанах и один раз зацепилась зубцами за них, очень больно упала.
"Химия" у нас с Лизой точно есть"

Мне понравился комментарий Евгении Медведевой под этим видео в лосинах: "Вы еще посмотрите, в чем в свое время Жулин выступал". Я посмотрел олимпийский прокат 1992 года, увидел и лосины, и как он женскую блузку надел задом наперед, и открытая спина оказалась у него на груди.
Всем, кому интересно, как у нас развиваются отношения с партнершей — с учетом репутации "Ледникового периода" как проекта, на котором вспыхивают чувства — могу сказать, что "химия" у нас с Лизой точно есть. Нам в одном из выпусков нужно было встать спина к спине и в стиле постера "Мистер и миссис Смит" одновременно посмотреть в камеру. Мы сделали это со второго дубля. Лиза призналась, что с партнером, с которым она в спорте каталась пять лет, ей нужно было для профайла точно так же одновременно посмотреть в камеру, и они это пытались сделать 17 раз. Она его и тыкала, и щипала, и на "раз-два-три" — все бесполезно.
Так что у нас взаимное чувство партнера точно есть. Лиза очень похожа на меня по характеру, так что мне с ней очень легко общаться. Но в плане романтики меня тянет к девчонкам, которые на меня как раз не похожи. Есть определенный психотип, который я вижу за версту и считаю его привлекательным. А Лиза — это не тот психотип. Но я думаю, что дружить мы будем.
Я понимаю, что в проекте есть нервы, есть разочарования, где-то я немножко хотел другого. Но глобально я суперсчастлив, что ввязался в это. Со своими тренировками и съемками я даже Олимпийские игры не заметил. Честно, не знал, что наши фигуристы туда поехали. Александра Степанова здесь, на проекте — так я думал, что никого и не допустили. Это, конечно, большая натяжка, но у меня тут у самого Олимпиада.
Фигурное катание, Сергей Шубенков, Татьяна Навка, Елизавета Худайбердиева
 
