"Рейнджерс" и "Селтик" сыграли вничью в чемпионате Шотландии
"Рейнджерс" и "Селтик" сыграли вничью в чемпионате Шотландии - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Рейнджерс" и "Селтик" сыграли вничью в чемпионате Шотландии
Футбольный клуб "Рейнджерс" сыграл вничью с "Селтиком" в матче 29-го тура чемпионата Шотландии. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T17:10:00+03:00
2026-03-01T17:10:00+03:00
2026-03-01T17:25:00+03:00
"Рейнджерс" и "Селтик" сыграли вничью в чемпионате Шотландии
