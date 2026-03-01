Рейтинг@Mail.ru
"Рейнджерс" и "Селтик" сыграли вничью в чемпионате Шотландии
Футбол
 
17:10 01.03.2026 (обновлено: 17:25 01.03.2026)
"Рейнджерс" и "Селтик" сыграли вничью в чемпионате Шотландии
"Рейнджерс" и "Селтик" сыграли вничью в чемпионате Шотландии
Футбольный клуб "Рейнджерс" сыграл вничью с "Селтиком" в матче 29-го тура чемпионата Шотландии. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T17:10:00+03:00
2026-03-01T17:25:00+03:00
2026
"Рейнджерс" и "Селтик" сыграли вничью в чемпионате Шотландии

"Селтик" и "Рейнджерс" сыграли вничью в матче чемпионата Шотландии по футболу

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Футбольный клуб "Рейнджерс" сыграл вничью с "Селтиком" в матче 29-го тура чемпионата Шотландии.
"Дерби старой фирмы" прошло в Глазго на домашнем стадионе "Рейнджерс" и завершилось со счетом 2:2. У хозяев дублем отметился Юссеф Шермити (8-я и 26-я минуты). В составе гостей отличились Киран Тирни (57) и Рэо Хататэ (90+1).
Командам предстоит сыграть 8 марта в четвертьфинале Кубка Шотландии.
"Рейнджерс" с 57 очками занимают второе место в таблице, "Селтик" (55 очков) идет третьим. Лидирует "Хартс", который опережает "Рейнджерс" на шесть очков.
