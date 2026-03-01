https://ria.ru/20260301/shkola-2077732525.html
Число жертв удара по школе в Иране превысило 160 человек
Число жертв удара по школе на юге Ирана превысило 160 человек, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 01.03.2026
Fars: число жертв удара по школе на юге Ирана достигло 165