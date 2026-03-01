Рейтинг@Mail.ru
Число жертв удара по школе в Иране превысило 160 человек
21:09 01.03.2026
Число жертв удара по школе в Иране превысило 160 человек
Число жертв удара по школе на юге Ирана превысило 160 человек, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
Разрушенная школа в Иране после удара Израиля
в мире, иран, сша, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число жертв удара по школе в Иране превысило 160 человек

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Число жертв удара по школе на юге Ирана превысило 160 человек, передает агентство Fars со ссылкой на местные власти.
Иранские власти 28 февраля обвинили США и Израиль в нанесении удара по начальной школе для девочек в городском округе Минаб провинции Хормозган.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"С окончанием разбора завалов школы "Шаджаре Тайебе" из-под завалов были извлечены тела 165 павших мученической смертью", - говорится в публикации агентства.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Школа в Иране была атакована ракетой повышенной мощности
28 февраля, 22:46
 
