В Севастополе начали восстановительные работы после сбоя из-за аварии - РИА Новости, 01.03.2026
22:53 01.03.2026
В Севастополе начали восстановительные работы после сбоя из-за аварии
В Севастополе начали восстановительные работы после сбоя из-за аварии - РИА Новости, 01.03.2026
В Севастополе начали восстановительные работы после сбоя из-за аварии
Восстановительные работы ведутся в Севастополе после сбоя в подаче электроэнергии из-за аварии в энергосистеме Крыма, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T22:53:00+03:00
2026-03-01T22:53:00+03:00
происшествия
севастополь
республика крым
балаклава
михаил развожаев
севастополь
республика крым
балаклава
происшествия, севастополь, республика крым, балаклава, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Республика Крым, Балаклава, Михаил Развожаев
В Севастополе начали восстановительные работы после сбоя из-за аварии

В Севастополе начали восстановительные работы после аварии в энергосистеме Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости. Восстановительные работы ведутся в Севастополе после сбоя в подаче электроэнергии из-за аварии в энергосистеме Крыма, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Севастополе сбой в подаче электроэнергии. По предварительной информации, причина — в аварийном отключении в сетях Крымской энергосистемы", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Отключены потребители районов, которые снабжаются электроэнергией от подстанций №6, 7, 15. Обесточены потребители следующих районов города Севастополя: Балаклава, бухта Казачья, Камышовая бухта, Стрелецкая бухта, Фиолент, центр города, сообщил он.
О сроках восстановления электроснабжения губернатор пообещал сообщить позднее.
ПроисшествияСевастопольРеспублика КрымБалаклаваМихаил Развожаев
 
 
