Сборная России по пляжному футболу обыграла вице-чемпионов мира - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Футбол
 
16:50 01.03.2026
Сборная России по пляжному футболу обыграла вице-чемпионов мира
Сборная России по пляжному футболу обыграла вице-чемпионов мира
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче в Минске.
Сборная России по пляжному футболу обыграла вице-чемпионов мира

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии в Минске

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПляжный футбол, мяч
Пляжный футбол, мяч - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Пляжный футбол, мяч. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Белоруссии во втором товарищеском матче в Минске.
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян, в составе которых голы забили Федор Земсков (7-я минута, с пенальти; 9), Максим Аркан (28) и Амадиус Виноградов (36). У сборной Белоруссии отличились Юрий Петровский (5), Владимир Устинович (8) и Евгений Новиков (17).
В первом товарищеском матче сборная России обыграла белорусов со счетом 6:2. На прошедшем в 2025 году чемпионате мира сборная Белоруссии показала лучший результат в своей истории, дойдя до финала турнира. Сборная России является трехкратным чемпионом мира (2011, 2013, 2021).
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на пляжный футбол и футзал.
