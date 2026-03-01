Рейтинг@Mail.ru
В S7 сообщили, когда планируют начать вывозные рейсы из Дубая - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/samolet-2077726209.html
В S7 сообщили, когда планируют начать вывозные рейсы из Дубая
В S7 сообщили, когда планируют начать вывозные рейсы из Дубая - РИА Новости, 01.03.2026
В S7 сообщили, когда планируют начать вывозные рейсы из Дубая
Авиакомпания S7 ("Сибирь") планирует начать выполнение вывозных полетов для пассажиров отмененных рейсов из Дубая после открытия воздушного пространства ОАЭ,... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T20:26:00+03:00
2026-03-01T20:26:00+03:00
дубай
оаэ
s7 airlines
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd742b1da4c4c05685276f8b795c443.jpg
https://ria.ru/20260301/dubaj-2077721049.html
дубай
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fbb4b8a8b94e7d918ad5496cac9966ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дубай, оаэ, s7 airlines, военная операция сша и израиля против ирана
Дубай, ОАЭ, S7 Airlines, Военная операция США и Израиля против Ирана
В S7 сообщили, когда планируют начать вывозные рейсы из Дубая

S7 планирует начать выполнение вывозных рейсов из Дубая после открытия неба

CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Авиакомпания S7 ("Сибирь") планирует начать выполнение вывозных полетов для пассажиров отмененных рейсов из Дубая после открытия воздушного пространства ОАЭ, сообщил авиаперевозчик.
"После открытия воздушного пространства авиакомпания планирует начать выполнение вывозных рейсов для данных пассажиров. Детали по таким рейсам мы будем сообщать дополнительно, в том числе по SMS", - говорится в сообщении.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Небоскребы в районе Marina в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дубае отдыхающие вышли на вечерний променад после работы ПВО
Вчера, 19:53
 
ДубайОАЭS7 AirlinesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала