Рейтинг@Mail.ru
Крупные эмиратские авиакомпании продлили остановку полетов до 2 марта - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/samolet-2077671523.html
Крупные эмиратские авиакомпании продлили остановку полетов до 2 марта
Крупные эмиратские авиакомпании продлили остановку полетов до 2 марта - РИА Новости, 01.03.2026
Крупные эмиратские авиакомпании продлили остановку полетов до 2 марта
РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:32:00+03:00
2026-03-01T15:32:00+03:00
в мире
дубай
оаэ
абу-даби
air arabia
emirates
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/15/497591523_0:6:3001:1694_1920x0_80_0_0_6fe188af7e4c3e4f90e913c62c8f5935.jpg
https://ria.ru/20260301/dubay-2077670916.html
дубай
оаэ
абу-даби
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49759/15/497591523_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_2337e746e0982111f64333a21835ac77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, оаэ, абу-даби, air arabia, emirates, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, ОАЭ, Абу-Даби, Air Arabia, Emirates, Военная операция США и Израиля против Ирана
Крупные эмиратские авиакомпании продлили остановку полетов до 2 марта

Все крупные эмиратские авиакомпании приостановили полеты до 2 марта

© РИА Новости / Вадим Жернов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту Пулково. Архив
Самолет в аэропорту Пулково. Архив - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в медиабанк
Самолет в аэропорту Пулково. Архив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Все крупные эмиратские авиакомпании продлили остановку полетов до 2 марта, говорится в заявлениях авиаперевозчиков.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Национальный авиаперевозчик ОАЭ компания Etihad из Абу-Даби продлила остановку полетов до 14.00 2 марта. Бюджетные авиаперевозчики flydubai и Air Arabia объявили об остановке полетов из Дубая и Шарджи соответственно до 15.00 3 марта.
Ранее крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates заявила о продлении приостановки полетов в и из Дубая до 15.00 2 марта.
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В Дубае прогремели новые взрывы
Вчера, 15:28
 
В миреДубайОАЭАбу-ДабиAir ArabiaEmiratesВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала