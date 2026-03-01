Рейтинг@Mail.ru
14:58 01.03.2026 (обновлено: 15:05 01.03.2026)
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
абу-даби
оаэ
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, абу-даби, оаэ, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, Абу-Даби, ОАЭ, В мире
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби

"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" вынужденно отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, сообщил перевозчик.

"В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 12:30 3 марта (время местное) или 11:30 (московского времени) Победа вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби до снятия ограничений", - говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты на другие рейсы или оформить вынужденный возврат, отметили в "Победе".
"В случае, если ограничения будут сняты до указанного времени, Победа незамедлительно приступит к выполнению рейсов", - рассказали в авиакомпании.
