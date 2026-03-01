"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Победа" вынужденно отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, сообщил перевозчик.



Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>

"В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 12:30 3 марта (время местное) или 11:30 (московского времени) Победа вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби до снятия ограничений", - говорится в сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты на другие рейсы или оформить вынужденный возврат, отметили в "Победе".