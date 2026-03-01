https://ria.ru/20260301/samolet-2077664765.html
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби - РИА Новости, 01.03.2026
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби
РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T14:58:00+03:00
2026-03-01T14:58:00+03:00
2026-03-01T15:05:00+03:00
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
абу-даби
оаэ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
https://ria.ru/20260301/iran-2077665729.html
дубай
абу-даби
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дубай, военная операция сша и израиля против ирана, абу-даби, оаэ, в мире
Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана, Абу-Даби, ОАЭ, В мире
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби
"Победа" вынужденно отменила рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости.
Авиакомпания "Победа" вынужденно отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно до снятия ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ, сообщил перевозчик.Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"В связи с продлением временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ до 12:30 3 марта (время местное) или 11:30 (московского времени) Победа вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби до снятия ограничений", - говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты на другие рейсы или оформить вынужденный возврат, отметили в "Победе".
"В случае, если ограничения будут сняты до указанного времени, Победа незамедлительно приступит к выполнению рейсов", - рассказали в авиакомпании.