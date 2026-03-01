"Ростов" обратится в ЭСК РФС после матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Ростов" принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.