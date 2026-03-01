"Ростов" обратится в ЭСК РФС после матча с "Краснодаром"

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Ростов" принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ростов" 28 февраля на выезде проиграл "Краснодару" (1:2) в матче 19-го тура РПЛ. По ходу встречи главный арбитр Антон Фролов четырежды прибегал к использованию системы видеоассистента рефери (VAR). Вмешательства происходили в эпизодах с назначениями пенальти в ворота "Краснодара" и "Ростова", при отмене второго мяча краснодарцев и удалении защитника гостей Ильи Вахании.
28 февраля 2026 • начало в 14:30
Завершен
08’ • Эдуард Сперцян (П)
73’ • Никита Кривцов
45’ • Алексей Миронов (П)
"Ростов" обратится в ЭСК РФС по эпизоду с удалением", - сообщил собеседник агентства.
В 20-м туре РПЛ ростовчане 7 марта на своем поле примут калининградскую "Балтику".
