"Ростов" обратится в ЭСК РФС после матча с "Краснодаром"
Футбол
 
14:09 01.03.2026 (обновлено: 14:10 01.03.2026)
"Ростов" обратится в ЭСК РФС после матча с "Краснодаром"
"Ростов" обратится в ЭСК РФС после матча с "Краснодаром"
"Ростов" обратится в ЭСК РФС после матча с "Краснодаром"
"Ростов" принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
ростов
краснодар
российская премьер-лига (рпл)
илья вахания
ростов, краснодар, российская премьер-лига (рпл), илья вахания
Футбол, Ростов, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Илья Вахания
"Ростов" обратится в ЭСК РФС после матча с "Краснодаром"

"Ростов" обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче против "Краснодара"

Футбольный стадион Ростов Арена в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. "Ростов" принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Ростов" 28 февраля на выезде проиграл "Краснодару" (1:2) в матче 19-го тура РПЛ. По ходу встречи главный арбитр Антон Фролов четырежды прибегал к использованию системы видеоассистента рефери (VAR). Вмешательства происходили в эпизодах с назначениями пенальти в ворота "Краснодара" и "Ростова", при отмене второго мяча краснодарцев и удалении защитника гостей Ильи Вахании.
Российская премьер-лига (РПЛ)
28 февраля 2026 • начало в 14:30
Завершен
Краснодар
2 : 1
Ростов
08‎’‎ • Эдуард Сперцян (П)
73‎’‎ • Никита Кривцов
(Жуан Батчи)
45‎’‎ • Алексей Миронов (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ростов" обратится в ЭСК РФС по эпизоду с удалением", - сообщил собеседник агентства.
В 20-м туре РПЛ ростовчане 7 марта на своем поле примут калининградскую "Балтику".
Футбол. РПЛ. Зенит (Санкт-Петербург) - Балтика (Калининград) - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Опять скандал с судейством "Зенита"! У "Балтики" украли победу?
28 февраля, 01:20
 
ФутболРостовКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Илья Вахания
 
