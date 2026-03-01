Рейтинг@Mail.ru
Россиянка рассказала, как укрывалась от взрывов в Дубае на парковке
04:30 01.03.2026 (обновлено: 09:26 01.03.2026)
Россиянка рассказала, как укрывалась от взрывов в Дубае на парковке
Россиянка рассказала, как укрывалась от взрывов в Дубае на парковке - РИА Новости, 01.03.2026
Россиянка рассказала, как укрывалась от взрывов в Дубае на парковке
Российская туристка рассказала РИА Новости, что вместе с дочкой укрывалась от взрывов в Дубае на нижних этажах паркинга, где с ними находились и другие... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
дубай
сша
россия
военная операция сша и израиля против ирана
дубай
сша
россия
в мире, дубай, сша, россия, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, США, Россия, Военная операция США и Израиля против Ирана
Россиянка рассказала, как укрывалась от взрывов в Дубае на парковке

РИА Новости: туристы из России укрывались от взрывов в Дубае на парковке

© РИА НовостиНа жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости
На жилой район Palm Jumeirah в Дубае упали обломки ракеты. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Российская туристка рассказала РИА Новости, что вместе с дочкой укрывалась от взрывов в Дубае на нижних этажах паркинга, где с ними находились и другие россияне.
Ранее в воскресенье от последствий атаки повреждения получил один из терминалов международного аэропорта Дубая. В результате инцидента пострадало четыре сотрудника аэропорта. Сообщалось об атаках дронов и взрывах в городе, в частности, незначительные повреждения получила одна из самых дорогих и известных гостиниц Дубая "Бурдж аль-Араб".
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
СМИ: штаб-квартира ЦРУ в Дубае была целью ракетного удара Ирана
Вчера, 04:27
"Почти до полночи просидели с дочкой на самом нижнем этаже паркинга. Сейчас вроде стало тихо. Хотя в гостиницу возвращаться пока еще страшновато, страх присутствует ", - рассказала туристка из Екатеринбурга Татьяна.
По ее словам, многие другие туристы из России также пережидали взрывы на парковке.
"Соседка собирается здесь просидеть до утра. Но у меня ребенок, поэтому мы вернемся в отель", - пояснила собеседница агентства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Ракета в небе над Дубаем, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Российские туристы ищут бомбоубежище в Дубае на фоне взрывов
Вчера, 03:21
 
В миреДубайСШАРоссияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
