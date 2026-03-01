С судами под флагом России в зоне иранского конфликта поддерживается связь

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Постоянная связь поддерживается с судами под российским флагом, находящимися в зоне конфликта на Ближнем Востоке, в автоматическом режиме ведется контроль их местоположения, сообщает министерство транспорта России.
По данным Минтранса, сейчас в зоне конфликта находятся 32 судна под российским флагом.
"С судами поддерживается постоянная связь, в автоматическом режиме каждый час ведется контроль местоположения судов. Происшествий с судами под флагом РФ в этом районе не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Государственное телевидение Ирана подтвердило гибель верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
