17:11 01.03.2026
Посольство России в ОАЭ призвало россиян сохранять спокойствие
в мире, оаэ, россия, оман, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, ОАЭ, Россия, Оман, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство России в ОАЭ призвало россиян сохранять спокойствие

Посольство России в ОАЭ призвало россиян быть осторожными

© AP Photo / Kamran JebreiliТуристы в Дубае
Туристы в Дубае - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
Туристы в Дубае. Архивное фото
ДУБАЙ, 1 мар - РИА Новости. Посольство РФ в ОАЭ призвало россиян сохранять спокойствие и быть осторожными.
"На фоне обострения ситуации в регионе просим сохранять спокойствие, соблюдать разумные меры предосторожности", - говорится в сообщении посольства.
Такое заявление было опубликовано в официальном Telegram-канале дипмиссии.
"С учётом режима "закрытого неба" в ОАЭ и соседних странах выполнение как регулярных, так и "вывозных" рейсов на данный момент не представляется возможным. Сухопутные погранпереходы на границах ОАЭ с Оманом и Саудовской Аравией в условиях текущего кризиса могут работать нестабильно", - подчеркнули российские дипломаты.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Россиянин рассказал об успокаивающих оповещениях от властей ОАЭ
В миреОАЭРоссияОманВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
