15:47 01.03.2026 (обновлено: 15:53 01.03.2026)
Премьер Пакистана отложил визит в Россию
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф принял решение отложить свой запланированный визит в Россию ввиду сложившейся региональной и внутриполитической ситуации, РИА Новости, 01.03.2026
пакистан, талибан, шехбаз шариф, в мире, россия, владимир путин, афганистан
Пакистан, Талибан, Шехбаз Шариф, В мире, Россия, Владимир Путин, Афганистан
Премьер Пакистана отложил визит в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф принял решение отложить свой запланированный визит в Россию ввиду сложившейся региональной и внутриполитической ситуации, сообщила в воскресенье канцелярия премьер-министра.
"Решение о переносе визита было принято после консультаций с учетом последних событий на региональном и внутриполитическом поле", - говорится в заявлении канцелярии.
В офисе премьера Пакистана отметили, что запланированный визит в Россию имеет важное значение для развития двусторонних отношений между двумя странами, новые даты визита будут согласованы в ходе взаимных консультаций.
Шариф планировал посетить Россию с 3 по 5 марта, сообщалось, что он, в частности, должен был провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщают пакистанские СМИ, перенос даты визита связан с тем, что Пакистан продолжает операцию "Газаб-лиль-Хак" ("Праведная ярость") против Афганистана, в ходе которой пакистанская армия уничтожила более 350 боевиков "Талибана"
ПакистанТалибанШехбаз ШарифВ миреРоссияВладимир ПутинАфганистан
 
 
