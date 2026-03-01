Премьер Пакистана отложил визит в Россию

https://ria.ru/20260301/rossiya-2077674092.html
Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф принял решение отложить свой запланированный визит в Россию ввиду сложившейся региональной и внутриполитической ситуации, РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T15:47:00+03:00
2026-03-01T15:47:00+03:00
2026-03-01T15:53:00+03:00
пакистан
талибан
шехбаз шариф
в мире
россия
владимир путин
афганистан
пакистан
россия
афганистан
пакистан, талибан, шехбаз шариф, в мире, россия, владимир путин, афганистан
Пакистан, Талибан, Шехбаз Шариф, В мире, Россия, Владимир Путин, Афганистан
