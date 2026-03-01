Премьер Пакистана отложил визит в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 мар – РИА Новости. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф принял решение отложить свой запланированный визит в Россию ввиду сложившейся региональной и внутриполитической ситуации, сообщила в воскресенье канцелярия премьер-министра.

"Решение о переносе визита было принято после консультаций с учетом последних событий на региональном и внутриполитическом поле", - говорится в заявлении канцелярии.