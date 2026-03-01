Три баскетболиста "Локомотива-Кубани" не могут вернуться в Россию из Катара

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию из-за закрытого воздушного пространства в Катаре, сообщается в Telegram-канале команды.
"Ален Хаджибегович находится в Катаре, где 2 марта должен был сыграть очередной матч квалификации чемпионата мира. FIBA приняла решение о переносе встречи. Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае и планировали вылететь в Краснодар вчера утром", - говорится в сообщении клуба.
"В настоящее время воздушное пространство на Ближнем Востоке закрыто. Клуб поддерживает связь с игроками и прорабатывает возможные варианты их безопасного возвращения в Краснодар", - отмечается в заявлении.
Краснодарская команда 8 марта сыграет в гостях с красноярским "Енисеем" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
Не вернувшийся в Россию игрок "Автодора" назвал причину своего решения
8 декабря 2025, 18:54