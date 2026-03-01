Три баскетболиста "Локомотива-Кубани" не могут вернуться в Россию из Катара

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию из-за закрытого воздушного пространства в Катаре, сообщается в Telegram-канале команды.