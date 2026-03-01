Рейтинг@Mail.ru
Три баскетболиста "Локомотива-Кубани" не могут вернуться в Россию из Катара - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
23:08 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/rossija-2077745550.html
Три баскетболиста "Локомотива-Кубани" не могут вернуться в Россию из Катара
Три баскетболиста "Локомотива-Кубани" не могут вернуться в Россию из Катара - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Три баскетболиста "Локомотива-Кубани" не могут вернуться в Россию из Катара
Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию из-за закрытого... РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T23:08:00+03:00
2026-03-01T23:08:00+03:00
баскетбол
спорт
израиль
fiba
единая лига втб
джеремайя мартин
енисей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597351346_0:137:3078:1868_1920x0_80_0_0_a378663b74778fc0776510a3b36c7aac.jpg
https://ria.ru/20251208/basketbol-2060659047.html
израиль
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597351346_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_90e55c5e031ac2182cbdfc99384808b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, израиль, fiba, единая лига втб, джеремайя мартин, енисей
Баскетбол, Спорт, Израиль, FIBA, Единая Лига ВТБ, Джеремайя Мартин, Енисей
Три баскетболиста "Локомотива-Кубани" не могут вернуться в Россию из Катара

Хантер, Хаджибегович и Мартин не могут вернуться в Россию из Катара

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБаскетбол. Евролига. Матч ЦСКА — "Барселона"
Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА — Барселона - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Евролига. Матч ЦСКА — "Барселона". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Баскетболисты краснодарского клуба "Локомотив-Кубань" Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин временно не могут вернуться в Россию из-за закрытого воздушного пространства в Катаре, сообщается в Telegram-канале команды.
"Ален Хаджибегович находится в Катаре, где 2 марта должен был сыграть очередной матч квалификации чемпионата мира. FIBA приняла решение о переносе встречи. Винс Хантер и Джеремайя Мартин проводили выходные с семьями в Дубае и планировали вылететь в Краснодар вчера утром", - говорится в сообщении клуба.
"В настоящее время воздушное пространство на Ближнем Востоке закрыто. Клуб поддерживает связь с игроками и прорабатывает возможные варианты их безопасного возвращения в Краснодар", - отмечается в заявлении.
Краснодарская команда 8 марта сыграет в гостях с красноярским "Енисеем" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Ранее США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).
Терренс Эдвардс - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Не вернувшийся в Россию игрок "Автодора" назвал причину своего решения
8 декабря 2025, 18:54
 
БаскетболСпортИзраильFIBAЕдиная Лига ВТБДжеремайя МартинЕнисей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала