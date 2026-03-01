Рейтинг@Mail.ru
В России вступили в силу новые правила подготовки водителей
14:05 01.03.2026 (обновлено: 17:44 01.03.2026)
В России вступили в силу новые правила подготовки водителей
В России вступили в силу новые правила подготовки водителей - РИА Новости, 01.03.2026
В России вступили в силу новые правила подготовки водителей
Обновленные правила подготовки водителей вступили в силу в России с 1 марта, в частности, допускается дистанционный формат изучения теории в автошколах,... РИА Новости, 01.03.2026
общество
россия
александр якубовский
госдума рф
россия
общество, россия, александр якубовский, госдума рф
Общество, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
В России вступили в силу новые правила подготовки водителей

В России с 1 марта вступили в силу новые правила подготовки водителей

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Сотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Сотрудник ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обновленные правила подготовки водителей вступили в силу в России с 1 марта, в частности, допускается дистанционный формат изучения теории в автошколах, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
России с 1 марта 2026 года вступили в силу обновленные правила подготовки водителей, которые утверждены новым порядком реализации программ профессионального обучения и будут действовать до 2032 года. Первое - допускается дистанционный формат изучения теории. Автошколы смогут проводить лекционные занятия онлайн с использованием электронных платформ, которые позволяют фиксировать присутствие и результаты обучения", - сказал Якубовский.
Парламентарий уточнил, что это не отменяет очные занятия, но дает больше гибкости, особенно для работающих граждан и жителей удаленных территорий.
"Второе - увеличивается минимальный объем практического вождения по категории "В". Обязательное количество часов повышается до 42. Это принципиальный момент. Практика - ключевой элемент подготовки, и дополнительные часы направлены на то, чтобы выпускник автошколы уверенно управлял автомобилем в реальных дорожных условиях, а не просто был готов к экзамену", - подчеркнул он.
Якубовский отметил, что также обновляется содержание программ: теперь в обучение включены вопросы взаимодействия с участниками дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности - электросамокатах, моноколесах и других СИМ. Кроме того, усилен блок по оказанию первой помощи при ДТП с учетом современных требований.
"Важно, что параллельно формируется система оценки эффективности автошкол. В 2026 году планируется запуск открытого рейтинга, который будет учитывать, в том числе, результаты сдачи экзаменов и показатели аварийности выпускников. Это создаст дополнительную мотивацию для автошкол повышать качество подготовки", - добавил он.
Депутат считает, что данные изменения направлены на снижение аварийности и повышение безопасности на дорогах.
ОбществоРоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
