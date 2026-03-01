В России вступили в силу новые правила подготовки водителей

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Обновленные правила подготовки водителей вступили в силу в России с 1 марта, в частности, допускается дистанционный формат изучения теории в автошколах, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

"В России с 1 марта 2026 года вступили в силу обновленные правила подготовки водителей, которые утверждены новым порядком реализации программ профессионального обучения и будут действовать до 2032 года. Первое - допускается дистанционный формат изучения теории. Автошколы смогут проводить лекционные занятия онлайн с использованием электронных платформ, которые позволяют фиксировать присутствие и результаты обучения", - сказал Якубовский

Парламентарий уточнил, что это не отменяет очные занятия, но дает больше гибкости, особенно для работающих граждан и жителей удаленных территорий.

"Второе - увеличивается минимальный объем практического вождения по категории "В". Обязательное количество часов повышается до 42. Это принципиальный момент. Практика - ключевой элемент подготовки, и дополнительные часы направлены на то, чтобы выпускник автошколы уверенно управлял автомобилем в реальных дорожных условиях, а не просто был готов к экзамену", - подчеркнул он.

Якубовский отметил, что также обновляется содержание программ: теперь в обучение включены вопросы взаимодействия с участниками дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности - электросамокатах, моноколесах и других СИМ. Кроме того, усилен блок по оказанию первой помощи при ДТП с учетом современных требований.

"Важно, что параллельно формируется система оценки эффективности автошкол. В 2026 году планируется запуск открытого рейтинга, который будет учитывать, в том числе, результаты сдачи экзаменов и показатели аварийности выпускников. Это создаст дополнительную мотивацию для автошкол повышать качество подготовки", - добавил он.