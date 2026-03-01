Рейтинг@Mail.ru
До всех судов под флагом России довели оперативную информацию - РИА Новости, 01.03.2026
17:27 01.03.2026
До всех судов под флагом России довели оперативную информацию
До всех судов под флагом России довели оперативную информацию
До всех судов под флагом России довели оперативную информацию

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Оперативную информацию и рекомендации по действиям из-за ситуации на Ближнем Востоке довели до всех судов под флагом России, сообщил Минтранс РФ.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
"С использованием каналов спутниковой связи до всех судов были доведены оперативная информация и рекомендации по действиям в сложившихся обстоятельствах", - говорится в Telegram-канале министерства.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
АТОР сообщила о застрявших в ОАЭ российских туристах
