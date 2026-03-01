https://ria.ru/20260301/rossija-2077696863.html
До всех судов под флагом России довели оперативную информацию
До всех судов под флагом России довели оперативную информацию - РИА Новости, 01.03.2026
До всех судов под флагом России довели оперативную информацию
Оперативную информацию и рекомендации по действиям из-за ситуации на Ближнем Востоке довели до всех судов под флагом России, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 01.03.2026
До всех судов под флагом России довели оперативную информацию
Минтранс: до всех судов под флагом РФ довели рекомендации по действиям