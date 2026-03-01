Рейтинг@Mail.ru
Туристка из России рассказала, что не знает, как вернуться из ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
17:17 01.03.2026
Туристка из России рассказала, что не знает, как вернуться из ОАЭ
Туристка из России рассказала, что не знает, как вернуться из ОАЭ
Туристка из Екатеринбурга Алина рассказала РИА Новости, что не знает, как сейчас вернуться в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, вывозных рейсов нет. РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T17:17:00+03:00
2026-03-01T17:17:00+03:00
россия, оаэ, сша, ассоциация туроператоров россии (атор), военная операция сша и израиля против ирана, туризм
Россия, ОАЭ, США, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Военная операция США и Израиля против Ирана, Туризм
Туристка из России рассказала, что не знает, как вернуться из ОАЭ

РИА Новости: туристка из РФ рассказала, что вывозных рейсов из ОАЭ нет

© AP Photo / Altaf QadriСамолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Altaf Qadri
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Туристка из Екатеринбурга Алина рассказала РИА Новости, что не знает, как сейчас вернуться в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, вывозных рейсов нет.
Екатеринбурженка находится в эмирате эль-Фуджейра в ОАЭ, в 150-ти километрах от Дубая.
Туроператоры расселяют россиян в отелях ОАЭ за свой счет
Вчера, 17:14
"Никак. У нас билеты только 6 марта, вывозных рейсов нет, все ждут", – ответила собеседница на вопрос, как им на данный момент предлагают вернуться в Россию. "В такой ситуации туристы со всех стран", – добавила она.
По данным Ассоциации туроператоров (АТОР), в ОАЭ находится порядка 20 тысяч российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
АТОР дала рекомендации российским транзитным пассажирам на Ближнем Востоке
Вчера, 11:56
 
РоссияОАЭСШААссоциация туроператоров России (АТОР)Военная операция США и Израиля против ИранаТуризм
 
 
