Туристка из России рассказала, что не знает, как вернуться из ОАЭ
Туристка из России рассказала, что не знает, как вернуться из ОАЭ - РИА Новости, 01.03.2026
Туристка из России рассказала, что не знает, как вернуться из ОАЭ
Туристка из Екатеринбурга Алина рассказала РИА Новости, что не знает, как сейчас вернуться в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, вывозных рейсов нет. РИА Новости, 01.03.2026
