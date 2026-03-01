Рейтинг@Mail.ru
14:10 01.03.2026 (обновлено: 15:08 01.03.2026)
россия, украина, татьяна москалькова
Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Россия не использовала украинцев в качестве заложников, заявила Москалькова

Москалькова: Россия не использовала как заложников украинцев, спасенных с СВО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия не использовала в качестве заложников граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны СВО, не ставила условий их возвращения, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Федеральный омбудсмен рассказала, что российские военные в декабре 2025 года спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой.
"Это очень важно, что их не использовали как заложников, не ставился вопрос о том, чтобы их менять на кого-то или репатриировать на каких-то взаимных условиях", - сказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Часть спасенных украинцев захотела остаться в России, заявила Москалькова
16 февраля, 16:12
 
РоссияУкраинаТатьяна Москалькова
 
 
