Россия не использовала украинцев в качестве заложников, заявила Москалькова

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия не использовала в качестве заложников граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны СВО, не ставила условий их возвращения, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.