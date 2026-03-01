В планетарии рассказали, где в России будет видно полное лунное затмение

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полная фаза затмения Луны, которое произойдет 3 марта, в России будет видна от Анадыря до города Мирный в Якутии, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.

Затмение начнется в 11.45 мск, его полутеневая фаза продлится до 12.51 мск, а в 14.05 мск Луна полностью войдет в тень Земли. Полная фаза закончится в 15.04 мск, а в 16.19 мск Луна после прохождения земной тени вернется в земную полутень и покинет ее в 17.24 мск.