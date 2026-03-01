В планетарии рассказали, где в России будет видно полное лунное затмение

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Полная фаза затмения Луны, которое произойдет 3 марта, в России будет видна от Анадыря до города Мирный в Якутии, сообщили РИА Новости в Московском планетарии.
"Cамый западный город в России (где будет видна полная фаза затмения - ред.) - город Мирный, там полная фаза затмения начнется через пять минут после восхода Луны. Луна в полной фазе затмения будет подниматься над горизонтом. Самый восточный российский город, где смогут увидеть полную фазу затмения, - Анадырь. Луна будет высоко над горизонтом", - сказал собеседник агентства.
Ранее в планетарии рассказали, что предстоящее затмение в России будет видно только в восточной части страны. Как ожидается, его теневые фазы смогут увидеть жители Забайкалья и Дальнего Востока, а в Западной Сибири будет наблюдаться только окончание затмения. Москвичи в этот раз затмения не заметят, спутник Земли на широте столицы будет скрыт за горизонтом.
Затмение начнется в 11.45 мск, его полутеневая фаза продлится до 12.51 мск, а в 14.05 мск Луна полностью войдет в тень Земли. Полная фаза закончится в 15.04 мск, а в 16.19 мск Луна после прохождения земной тени вернется в земную полутень и покинет ее в 17.24 мск.
Солнце возвращается в состояние депрессии, сообщили ученые
27 февраля, 09:35