Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, когда Трамп принял решение ударить по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 01.03.2026
https://ria.ru/20260301/reshenie-2077588684.html
СМИ рассказали, когда Трамп принял решение ударить по Ирану
СМИ рассказали, когда Трамп принял решение ударить по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ рассказали, когда Трамп принял решение ударить по Ирану
Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о нанесении ударов по Ирану к концу недели, сообщает издание Politico со ссылкой на трех... РИА Новости, 01.03.2026
2026-03-01T07:33:00+03:00
2026-03-01T07:33:00+03:00
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
politico
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_29d60847011973d48baadb8850f80b0f.jpg
https://ria.ru/20260301/tramp-2077582386.html
https://ria.ru/20260301/tramp-2077582956.html
сша
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071338012_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_b1edbe254eba85613372ca2e3f909042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, израиль, дональд трамп, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ рассказали, когда Трамп принял решение ударить по Ирану

Politico: Трамп принял окончательное решение ударить по Ирану к концу недели

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о нанесении ударов по Ирану к концу недели, сообщает издание Politico со ссылкой на трех высокопоставленных чиновников из его администрации.
"К концу этой недели Трамп принял окончательное решение проводить военные действия после того, как решил, что... (Тегеран - ред.) не свяжет себя обязательствами по отказу от атомного оружия", - говорится в публикации со ссылкой на три источника из Белого дома.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп считает, что договориться с Ираном стало легче после гибели Хаменеи
Вчера, 06:07
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп отказался ответить, считает ли он войной операцию против Ирана
Вчера, 06:15
 
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Последствия американо-израильского удара по ТегерануВоенная операция США и Израиля против Ирана. Онлайн-репортаж28 февраля, 10:04
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала