СМИ рассказали, когда Трамп принял решение ударить по Ирану
СМИ рассказали, когда Трамп принял решение ударить по Ирану - РИА Новости, 01.03.2026
СМИ рассказали, когда Трамп принял решение ударить по Ирану
Президент США Дональд Трамп принял окончательное решение о нанесении ударов по Ирану к концу недели, сообщает издание Politico со ссылкой на трех... РИА Новости, 01.03.2026
в мире
сша
иран
израиль
дональд трамп
politico
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ рассказали, когда Трамп принял решение ударить по Ирану
Politico: Трамп принял окончательное решение ударить по Ирану к концу недели